РИАМО - 10 янв. На станциях «Автозаводская» и «Маяковская» Замоскворецкой линии метро Москва временно вывели из эксплуатации по одному из эскалаторов для проведения капитального ремонта, сообщается на едином транспортном портале Москвы.

«Ремонт эскалаторов проводится в северном вестибюле станции «Маяковская» и южном вестибюле станции «Автозаводская». В период ремонта смежные эскалаторы станций будут работать в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Для безопасности на время ремонта вдоль эскалаторов установлены специальные ограждения, исключающие попадание посторонних предметов в работающие эскалаторы.

Своевременное обслуживание эскалаторных машин необходимо для безопасного передвижения жителей и гостей столицы в Московском метрополитене. Ремонт проводят, когда пробег эскалатора достигает 90 тысяч километров.

Завершение ремонта запланировано на первый квартал 2018 года.