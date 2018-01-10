РИАМО - 10 янв. В подмосковной Рузе одобрили инициативу установки памятника князю Ивану Калите, работы по изготовлению и установке памятника будут проводиться из внебюджетных источников, за счет средств инвестора, говорится в сообщении пресс-службы администрации Рузского городского округа.

«Я ознакомился с протоколом заседания комиссии по сохранению историко-культурного наследия округа. Члены комиссии, куда входят представители администрации, общественности, творческой интеллигенции, одобрили инициативу установки памятника (Ивану Калите - ред.). Комиссия рекомендует рассмотреть места установки памятника», - сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

Он отметил, что памятник Ивану Калите предлагается установить в центре Рузы на улице Солнцева, на центральной площади перед зданием администрации Рузского округа или в начале пешеходной зоны Рузы.

«Посоветуемся на этот счет с представителями нашей общественной палаты, проведем на месте выездное совещание. Нам необходимо принять совместное решение по данному вопросу»,- добавил Тарханов.

Ранее в Рузе был представлен проект памятника Ивану Калите. Автор проекта - заслуженный художник России Олег Молчанов.

Историки отмечают, что великий князь Иван Данилович Калита, заложивший основу объединения русских земель вокруг Москвы, мог быть уроженцем Рузского края. В его духовной грамоте впервые упоминается Руза. Авторы инициативы отмечают символизм того, что памятник может появиться в Рузе в 2018 году - в год 690-летия города.