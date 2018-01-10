РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 янв. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» в 2017 году раскрыли порядка 64% преступлений, что на 8% выше показателей 2016 года, сообщил заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое» Василий Овчинников.

В среду в здании МУ МВД России «Люберецкое» прошло оперативное совещание, на котором подвели итоги работы полиции за прошлый год.

«В 2017 году достигнуты определенные положительные результаты в работе по раскрытию и расследованию преступлений. В целом по Управлению повышены результаты раскрываемости преступлений всех видов – в 2017 раскрыто 64,4%, в 2016 – 56,3%, в том числе особо тяжких и тяжких преступлений», – сказал Овчинников.

Он подчеркнул, что раскрываемость убийств и изнасилований составила 100%. Улучшена раскрываемость причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом.

«К сожалению, остается ряд проблем в раскрытии и расследовании преступлений. Несколько снижены результаты по раскрытию разбойных нападений. Низкими остаются результаты по раскрытию краж из домов. Значительно уступают показателю Управления результаты по раскрытию причинений тяжкого вреда здоровью на территории обслуживания Котельниковского и Томилинского отделов, в том числе со смертельным исходом – на территории обслуживания Котельниковского и Малаховского отделов, а в Томилинском отделе результаты по раскрытию отсутствуют», – отметил Овчинников.

По его словам, существенно снижены результаты по раскрытию разбойных нападений на территории обслуживания Котельниковского и Томилинского отделов, 2-го и Малаховского. Уступают среднему показателю Управления результаты по раскрытию грабежей на территории обслуживания Ухтомского, 1-го и Дзержинского. Малаховский отдел имеет крайнюю позицию по раскрытию краж. Худший результат по раскрытию квартирных краж компетенции криминальной полиции имеет 2-й отдел полиции. Неудовлетворительными остаются результаты работы по раскрытию краж из домов в Томилинском отделе.