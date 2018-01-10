РИАМО - 10 янв. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выступила против запрета суррогатного материнства, отметив, что рождение детей является благом в любом случае, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена Подмосковья.

Ранее член Совета Федерации Антон Беляков внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете суррогатного материнства. Как сообщают СМИ, внесение изменений в действующее законодательство направлено на исключение случаев причинения вреда здоровью ребенка, рожденного с помощью технологии суррогатного материнства, а также связано с правовой неопределенностью гражданско-правовых договоров по оказанию услуг по суррогатному материнству.

«Я против таких инициатив. Рождение детей – это всегда благо! Убеждена, что запрет не исключит суррогатное материнство как явление, а выведет его в теневой сектор», — сказала Мишонова.

Она добавила, что необходимо решать вопрос путем совершенствования законодательства в этой сфере, искать принципиально новые подходы к защите прав и детей, и родителей, и суррогатных матерей.