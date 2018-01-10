РИАМО - 10 янв. Сопредседателями предвыборного штаба действующего президента России Владимира Путина, баллотирующегося на очередной президентский срок на выборах в марте 2018 года, стали руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и гендиректор Центра имени Дмитрия Рогачева академик Александр Румянцев, они будут работать на общественных началах, передает ТАСС.

«Сопредседателями штаба стали руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и директор центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев», - сказал журналистам пресс-секретарь штаба журналист Андрей Кондрашов.

По его словам, сопредседатели, как и другие члены штаба, будут работать в нем на общественных началах.

По словам Румянцева, список доверенных лиц кандидата в президенты РФ Путина будет полностью готов до конца месяца, при этом он существенно изменился по сравнению со списком 2012 года. Предполагается, что полный список будет состоять примерно из 500 человек. При этом, по закону, кандидат может назначить до 600 доверенных лиц.

Когогин родился в 1957 году, он возглавляет КАМАЗ с 2002 года, до этого был, в частности, заместителем премьер-министра - министром экономики и промышленности Татарстана. С января 2006 года возглавляет Объединение автопроизводителей России.

Румянцев, возглавляющий Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева с 1991 года (до 2005 года - НИИ детской гематологии), является академиком РАН, доктором медицинских наук, профессором, а также президентом Национального общества детских гематологов и онкологов.

Шмелева, руководящая созданным по инициативе главы государства детским центром «Сириус» в Сочи, является кандидатом социологических наук, автором двух монографий и 32 научных статей. В 2012-2014 годах она была директором некоммерческого партнерства содействия развитию интеллектуального и творческого потенциала молодежи «Лифт в будущее», а также и.о. декана Высшей школы управления и инноваций Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Путин участвует в выборах как самовыдвиженец. Для регистрации на выборах ему необходимо до 31 января представить в ЦИК не менее 300 тысяч подписей избирателей, причем в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тысяч. Сбор подписей уже начался.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.