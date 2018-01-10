РИАМО - 10 янв. Один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов новой Москвы – ТПУ «Рассказовка» - планируют открыть в 2020 году, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Рассказовка», который строится на базе одноименной станции метро Калининско-Солнцевской линии, станет одним из крупнейших в столице. По классификации этот ТПУ относится к сложным, объединяющим три вида транспорта – метро, автобусы и линию скоростного трамвая, которая протянется от железнодорожной платформы «Мичуринец» через административно-деловой центр в Коммунарке к железнодорожной станции «Бутово».

«В составе технологической части ТПУ «Рассказовка» обустроят перроны посадки-высадки пассажиров и переходы между остановками различного вида транспорта. Эта часть ТПУ заработает одновременно со станцией метро. В составе коммерческой части ТПУ возведут жилье с паркингами на 650 машин, детский сад на 320 мест и школу на 750 учеников. Строительство этих объектов завершится в 2020 году», – отмечается в сообщении.

Для перехода через Боровское шоссе построят подземный переход. Также у входов в метро и возле остановок общественного транспорта появится многофункциональный центр, который станет точкой притяжения для жителей района. Помимо магазинов и детской развлекательной зоны, в МФК предусмотрены диспетчерская, зал ожидания для пассажиров и зона отдыха для водителей, помещения для администрации поселения Внуковское и суда.

ТПУ «Рассказовка» – масштабный инвестиционный проект застройки на базе станции метро «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии. Площадь участка составляет 11,33 гектара с разрешенной площадью строительства в 297,7 тысячи квадратных метров. Сейчас ведется пуск и наладка оборудования, монтаж инженерных систем.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что пассажирское движение на участке метро Калининско-Солнцевской линии московского метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» запустят до конца первого квартала 2018 года.