РИАМО – 10 янв. На дорогах России в ДТП погибли 509 человек в период с 30 декабря по 8 января, еще 4433 получили ранения, сообщает Газета.ru.

«Среди погибших оказалось 35 несовершеннолетних. Еще 532 получили ранения. Всего в этот период в стране зафиксировано 3251 тяжкое ДТП», - говорится в сообщении.

Кроме этого, за праздники сотрудники ГИБДД в общей сложности выявили около 20 тысяч пьяных водителей.

Ранее на сайте издания сообщалось, что за период новогодних каникул с 30 декабря по 8 января в России, по оперативным данным, сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено более 11,5 тысяч фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также практически 6 тысяч случаев отказа от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.