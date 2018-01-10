РИАМО - 10 янв. Количество обращений людей, страдающих алкоголизмом, в наркологические клиники Москвы уменьшилось за десять лет, рассказали РИАМО специалисты наркологических центров в среду.

«В Москве за последние десять лет, по моим наблюдениям личным, употребление алкоголя упало. Можно сказать, что число людей, обращающихся в наркологический центр, стало меньше», - сказал специалист медицинского центра «Наркомед».

По его мнению, причинами уменьшения числа обращений является нехватка денег у населения, а также смена поколений - молодежь сейчас больше настроена на трезвость, поскольку вырос ритм жизни и алкоголь может мешать социальной деятельности.

Главный врач медицинского центра «АлкоСпас» Александр Поликарпов считает, что наблюдается положительная динамика среди людей, страдающих алкоголизмом.

«В целом ситуация значительно улучшилась. Вопрос организации продажи спиртных напитков, вопрос культуры, досуга, вопрос организации наркологической помощи, огромное количество реабилитационных центров - все это привело к оздоровлению», - отметил Поликарпов.

В свою очередь, специалист психотерапевтического центра «Дар» уверена, что число обращений снизилось, потому что люди сами не хотят обращаться за помощью.

«К сожалению, количество обращений падает. Или денег нет, или не хотят обращаться. Чувствуется общая депрессия», - поделилась своими наблюдениями эксперт.

Ранее директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай сообщал, что потребление алкоголя в России сократилось более чем на 40%.