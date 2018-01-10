РИАМО – 10 янв. Международная космическая станция (МКС) пролетит над Москвой 11 января, при ясной погоде ее полет можно будет увидеть рано утром при помощи бинокля, сообщает Газета.ru.

«Станция похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли может сменяться на красновато-оранжевый. Кстати, именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца», — говорится в сообщении госкорпорации «Роскосмос».

В материале отмечается, что пролет МКС можно будет увидеть в широкоугольный бинокль в 06:10:50 при условии ясной погоды.