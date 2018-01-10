РИАМО - 10 янв. На западе Москвы произошло столкновение трех автомобилей, по предварительным данным, пострадали два человека, сообщил РИАМО в среду дежурный офицер ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«Кутузовский проспект, дом 35: столкновение Toyota, BMW и Mercedes. По предварительным данным, пострадали два человека», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что столкновение произошло в районе Третьего транспортного кольца на дороге в сторону Московской области.