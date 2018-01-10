РИАМО - 10 янв. Более 70 инфраструктурно подготовленных площадок – три особые экономические зоны, 58 индустриальных парков, 12 технопарков – работают в Московской области по итогам 2017 года, за это время количество реализованных инвестиционных проектов увеличилось на 300, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Из качественных итогов прошлого года стоит отметить эффективность и популярность системы мер поддержки инвесторов в Подмосковье. Во-первых, динамика создания инфраструктурных площадок – 22 за год, во-вторых, увеличение числа резидентов в ОЭЗ и индустриальных парках, в-третьих, высокий спрос на предоставление налоговых льгот. Мы видим, что значительно увеличилась инвестиционная активность, количество проектов, реализация которых начата в 2017 году превысила отметку 700, при этом аналогичная цифра по 2016 году колебалась у отметки 400», - сказал зампред правительства Подмосковья – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

В прошлом году заключено девять соглашений с правом получения налоговых льгот. Инвестиционные проекты направлены на развитие предприятий в сферах пищевой промышленности, фармакологии, легкой промышленности, медицинских технологий, авиационной и космической промышленности. По соглашениям, ставка налога на прибыль будет снижена на 4,5%, в отношении налога на имущество будет действовать прогрессивная ставка от 0 до 1,5%.

Общий объем инвестиций в заявленные проекты составил более 13,6 миллиарда рублей, количество создаваемых рабочих мест – более 1,5 тысяч.

Восьми компаниям предоставлены земельные участки в аренду без проведения торгов. Компании развивают проекты в сферах производства строительных материалов, медицинских технологий, логистики, пищевой промышленности.

Заключены два специальных инвестиционных контракта (СПИК) между Минэкономразвития России, правительством Московской области и инвесторами: АО «Мерседес-Бенц РУС» о реализации проекта создания и освоения производства колесных транспортных средств марки Mercedes-Benz в Солнечногорском районе Московской области (объем инвестиций - не менее 15 миллиардов рублей, более 1 тысячи создаваемых рабочих мест), ООО «ВИЛО РУС» об осуществлении инвестиционного проекта по модернизации и освоению производства насосного оборудования марки WILO в Ногинском районе Московской области (объем инвестиций - не менее 750 миллионов рублей, 69 создаваемых рабочих мест).

В прошлом году впервые состоялись конкурсные отборы на предоставление компенсаций на создание инженерной и дорожной инфраструктуры при создании гостиничных комплексов на территории Московской области и при создании промышленных предприятий. Два проекта гостиничного бизнеса получили компенсации. Максимальный размер субсидии не превышает 80 миллионов рублей и 15% от общих инвестиционных затрат по проекту на одного заявителя. Данная мера поддержки впервые введена в Московской области в 2017 году с целью повышения туристической привлекательности региона.

Пять промышленных предприятий получили компенсации на строительство инженерной инфраструктуры. Компенсация предоставляется новым предприятиям с объемом инвестиций не менее 100 миллионов рублей и составляет не более 10% от общего объема инвестиций.

В прошлом году открыто 44 новых промышленных предприятий с объемом инвестиций в каждый более 50 миллионов рублей, на них создано свыше 4,1 тысячи высокотехнологичных рабочих мест. 80 промышленных предприятий прошли модернизацию, на них дополнительно создано более 5,2 тысячи рабочих мест. Общий объем инвестиций по данным категориям составил 77,6 миллиарда рублей.