РИАМО - 10 янв. За 2017 год москвичи оформили почти 60 тысяч резидентных разрешений на парковки, сейчас в городе действуют почти 69 тысяч таких абонементов, сообщается на сайте столичного паркинга.

«ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» подвел итоговую статистику по выдаче резидентных разрешений за минувший год. Так, в 2017 году жители Москвы оформили 59,5 тысяч разрешений», — говорится в сообщении.

Всего же на данный момент действуют 68,7 тысячи резидентных разрешений за счет того, что с ноября 2016 года у граждан появилась возможность оформлять разрешения сразу на два или три года. По статистике, 80% жителей выбирают именно такой вариант.

Резидентное разрешение дает право на бесплатную парковку в пределах муниципального района Москвы, на территории которого расположено жилье резидента, ежедневно с 20:00 до 8:00 в течение одного, двух или трех лет по выбору. Кроме того, есть возможность внести годовую резидентную плату для круглосуточной парковки автомобиля в районе проживания.

В некоторых центральных районах города (Тверском, Пресненском, Мещанском и Арбате) есть порядка 100 парковочных мест, предназначенных только для владельцев парковочных разрешений. Благодаря этому, приоритетное право парковки у дома получают его жители.