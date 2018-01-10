РИАМО - 10 янв. По постановлению прокуратуры к ответственности привлекли сотрудников администрации подмосковного Подольска за нарушение законодательства о защите прав предпринимателей, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Прокуратура проверила соблюдение законодательства о защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей органами местного самоуправления. Было установлено, что заместитель председателя комитета имущественных отношений и начальник отдела муниципального жилищного контроля комитета по ЖКХ и благоустройству администрации городского округа не внесли в единый реестр проверок информацию о проведении проверочных мероприятий в отношении трех организаций.

«В связи с этим Подольская городская прокуратура Московской области возбудила в отношении ответственных должностных лиц дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 19.6.1. КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, требований законодательства о муниципальном контроле, выразившихся в невнесении информации о проверке в единый реестр проверок)», - говорится в сообщении.

Рассмотрев административные материалы, мировой судья 188 судебного участка Подольского судебного района привлек виновных лиц к административной ответственности в виде предупреждений.

Главе городского округа Подольск прокуратура внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.