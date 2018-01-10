РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 янв. До крещенских купаний сотрудники Роспотребнадзора проверят качество воды во всех трех иорданях подмосковных Люберец, которые официально выбраны властями, сообщил начальник Раменского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Михаил Калькаев.

В четверг в администрации Люберец прошло совещание по вопросу проведения крещенских купаний, в нем приняли участие сотрудники администрации и представители МЧС и МВД.

«В связи с теплыми погодными условиями в последние недели и практически отсутствием ледового покрова, необходимо сделать исследования воды естественных водоемов, где будут проводиться крещенские купания. Возможно, общее микробное число и будет выше положенного в это время года, но это не станет препятствием для купания», – сказал Калькаев.

Он подчеркнул, что в связи с ограниченными сроками необходимо сделать это оперативно.

«Анализ воды необходимо будет сделать на случай, если вдруг в процессе купания она кому-то попадет в рот», – добавил Калькаев.