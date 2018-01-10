РИАМО - 10 янв. «Мегафон» и Tele2 опубликовали статистику использования россиянами интернет-трафика во время праздников, которая показывает, какие места в столице были наиболее популярны во время новогодних каникул, в число лидеров вошли Красная площадь и Охотный Ряд.

«Самыми популярными местами для новогодних гуляний абонентов «Мегафона» стали Красная и Пушкинская площади», — сообщается на сайте оператора.

Tele2 также составил рейтинг самых популярных мест Москвы в новогодние праздники.

«Первое место. Охотный Ряд и Манежная площадь: в самом центре Москвы объем передачи данных абонентами Tele2 увеличился в 10 раз по сравнению со среднедневным показателем. Второе место. Красная площадь: интернет-трафик вырос в шесть раз. В период новогодних каникул москвичи и гости столицы с удовольствием посещали «ГУМ-Каток», ярмарку и гуляли по пешеходной Никольской улице», — отмечается в сообщении пресс-службы оператора.

На ВДНХ Tele2 зафиксировал рост интернет-трафика в пять раз, на Тверской — в 3,4 раза, в парке «Зарядье» — в 3,2 раза, в районе Китай-города — в три раза, на Моховой, Большой Никитской и в Большом Кисловском переулке — в 2,7 раза.

«В этом году Tele2 третий раз встретил Новый год с москвичами: вместе с ростом абонентской базы существенно возрастает и нагрузка на сеть. <…> Самые пиковые нагрузки на сеть мы зафиксировали в новогоднюю ночь и днем 7 января. В эти дни объем услуг голосовой связи всей московской сети Tele2 вырос на 72% по сравнению с прошлыми новогодними праздниками, а интернет-трафик продемонстрировал двукратный рост», — уточнил технический директор макрорегиона «Москва» Tele2 Алексей Дмитриев.

Что касается других данных, то у «Мегафона» в среднем один абонент новогодней ночью скачал в 1,5 раза больше трафика, чем в обычную ночь. Всего абоненты скачали 4 Пбайт, что на 50% больше, чем в прошлом году. В «Мегафоне» также обратили внимание на тренд активного использования мессенджеров.

«Абонент в среднем звонил через Viber, но активно «чатился» в WhatsApp, а в Москве распробовали Telegram. По обычной связи он совершил два-три звонка и отправил более трех СМС. Всего в первую ночь 2018 года все абоненты «Мегафона» проговорили более 490 миллионов минут, что на 6% меньше по отношению к прошлогодней ночи», — отмечается в сообщении на сайте оператора.

«Билайн» также опубликовал статистику использования мобильной сети в новогодние праздники россиянами. Так, оператор зафиксировал традиционное увеличение объема интернет трафика, в том числе для поздравлений, в мессенджерах.

Среднесуточный трафик передачи данных в праздничные дни составил свыше 4,5 миллиона Гбайт. Это на 45% больше аналогичного показателя прошлого года», — уточняется в сообщении Telegram-канала Билайн.NOW.

Лидерами по доле 4G-трафика у «Билайна» стали Москва и Магадан, голосовой трафик в первый час нового года вырос на 6,8% по сравнению с обычным днем. Больше всего голосовой связью пользовались в Москве, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Барнауле.