РИАМО - 10 янв. Во время зимних каникул 850 детей-сирот отдохнули в 11 лагерях и на базах отдыха Черноморского побережья, Подмосковья и средней полосы России, отдых организовал «Мосгортур», говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

«Сегодня в Москву из лагеря в Удмуртии вернулась последняя группа детей-сирот – 75 человек. Всего с «Мосгортуром» на зимних каникулах отдохнули 850 воспитанников 29 учреждений департамента труда и социальной защиты населения», - отметила первый заместитель генерального директора «Мосгортура» Наталья Лосева.

По ее словам, к организации отдыха были привлечены московские вожатые, которые имеют большой опыт работы с сиротами. Вместе с ними работали воспитатели и социальные педагоги детских домов и центров помощи семье и детям. Усиление кадрового состава позволило провести смены максимально безопасно и комфортно.

Специально для отдыха детей-сирот были адаптированы три программы «Мосгортура»: «Снежное королевство. Борьба за трон» для детей от семи до 17 лет, «Сто зимних дел» для детей от трех до семи лет и «Страна улыбок» для ребят от 18 лет и старше.

«В загородных лагерях дети встречали самые долгожданные праздники – Новый год и Рождество. Для того, чтобы зимняя смена запомнилась на весь 2018 год, «Мосгортур» организовал новогодние представления, экскурсии, шоу мыльных пузырей и другие развлекательные мероприятия. Все участники смены получили подарки от Деда Мороза», — отметила начальник управления программ детского отдыха «Мосгортура» Илона Костина.

Впервые новогоднюю смену для воспитанников учреждений департамента социальной защиты населения Москвы «Мосгортур» организовывал зимой 2016-2017 года. Тогда компания обеспечила путевками 530 детей, которые отдохнули в двух лагерях Средней полосы России.