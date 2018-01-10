РИАМО - 10 янв. Пользователи интернета разглядели на спутниковых картах «Яндекса» и Google огромную надпись «Господи, помоги России», которая появилась на территории подмосковного Красногорска.

Как видно на фотографиях, надпись «вырыта» в земле посреди заросшего поля, глубина букв составляет несколько сантиметров. Согласно картам, рисунок находится вдали от жилых домов, недалеко от границы Подмосковья и Москвы.

На картах Google место с гигантской надписью «Господи, помоги России» указано как туристическое. Пользователи отмечают, что эта «достопримечательность» в Красногорске – не фейк.

«Трудно найти буквы в зарослях, да и грязновато, зато какой вид на Митино!» - прокомментировал Руслан Салимгареев.