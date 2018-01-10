РИАМО - 10 янв. В подмосковном Реутове начали реконструкцию Центра инновационного творчества молодежи, в процессе реконструкции в здании надстроят еще один этаж и проведут перепланировку существующих помещений, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале реконструкции Центра инновационного творчества молодежи, расположенного по адресу: городской округ Реутов, улица Ленина, 20А», - отмечается в сообщении.

Начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев сообщил, что площадь здания составляет 1295 квадратных метров. Проектом реконструкции предусмотрена перепланировка помещений подвала, первого и второго этажей, демонтаж двух лестниц и устройство двух новых лестничных клеток, а также запланирована надстройка третьего этажа и технического чердака.

Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» города Реутов Московской области, генподрядчиком – ООО «Сталь Авто». Завершение реконструкции запланировано на второй квартал 2018 года.

Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №9 Главгосстройнадзора. Сформирована программа плановых проверок, назначен ответственный инспектор.