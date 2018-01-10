РИАМО - 10 янв. Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) получил складской комплекс, расположенный вблизи деревни Горки в Ленинском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Объект (складской комплекс – ред.) получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Общая площадь возведенного объекта составляет 2826 квадратных метров. Новый трехэтажный складской комплекс состоит из административно-бытового и складского блоков с зонами для хранения и участками для разгрузки/загрузки.

На прилегающей территории обустроены автомобильные проезды и стоянки.

Складской комплекс построен за счет средств инвестора. Застройщиком на объекте выступает ИП Чибисова Н.В.