РИАМО - 10 янв. Новые турникетные комплексы на станциях «Ховрино» и «Химки» Октябрьской железной дороги, расположенных в Москве и Подмосковье, начнут работать 11 и 12 января соответственно, говорится в сообщении Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТ ППК).

«11 января на станции «Ховрино» начнет работать дополнительная турникетная линия. Она расположена на платформе №1 (направление на Москву) и состоит из восьми зон для прохода пассажиров к поездам и выхода в город. При этом все турникеты будут работать в реверсивном режиме. Также 11 января на станции «Ховрино» откроются две новые пригородные кассы – по одной на каждой платформе», - отмечается в сообщении.

На станции «Химки» новые турникетные линии начнут работать 12 января. Первая из них расположена на платформе №1 (направление на Москву), а вторая – на островной платформе №3. Турникеты на станции «Химки» также будут функционировать в реверсивном режиме.

«Запуск новых турникетных линий на станциях «Ховрино» и «Химки» позволит сократить время прохода пассажиров на платформы и выхода в город. Сейчас проездные документы здесь проверяются вручную одним или двумя сотрудниками – это отнимает много времени, иногда даже приводит к конфликтным ситуациям. Ввод турникетов сделает поездки добросовестных пассажиров комфортнее и позволит заметно сократить число безбилетников», – сказал генеральный директор АО «МТ ППК» Олег Федотов.

В настоящее время на участке Москва – Крюково полностью или частично турникетами оборудованы 12 станций и остановочных пунктов. В 2018 году турникетные линии появятся на станциях «Крюково» и «Сходня», а также на платформе «Новоподрезково».