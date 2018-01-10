РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 янв. Жители одного из домов на улице Коммунистическая подмосковных Люберец пожаловались на то, что у них с 31 декабря до сегодняшнего дня из обоих кранов в квартирах шла только горячая вода, об этом они написали в социальной сети «ВКонтакте».

По словам жителей нескольких квартир дома №4, корпус 1, по улице Коммунистическая, они неоднократно обращались за помощью, в связи с тем, что по стояку в доме течет из холодного и горячего крана кипяток.

«Действительно, такая проблема была. Жители жаловались, что с 31 декабря течет кипяток из обоих кранов. Никаких аварий в доме не было, ремонт тоже не проводился. Специалисты неоднократно проводили проверку системы теплоснабжения. В среду проблема пропала. Причина скорее всего в том, что кто-то из жильцов, уезжавших на долгие зимние каникулы, перекрывал у себя в квартире воду», – сказал диспетчер управляющей компании ООО «Жилтехносервис», которая обслуживает данный дом.

По его словам, вода в кранах стала нормальной температуры.