РИАМО – 10 янв. Президент России Владимир Путин заверил, что в РФ сохранится бесплатное высшее образование, и добавил, что систему ЕГЭ нужно совершенствовать, сообщает в среду Газета.ru.

«Бесплатное образование, безусловно, сохранится», — сказал Путин.

При этом он уточнил, что система ЕГЭ в стране работает, у нее есть свои плюсы и минусы, и ее нужно совершенствовать.

Ранее Путин предложил разработать особые нормативы финансирования для творческих вузов.