РИАМО – 10 янв. Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью актера Михаила Державина и оперного певца Александра Ведерникова их родным и близким, сообщает в среду Газета.ru.
«Замечательный артист, Михаил Михайлович обладал ярким талантом, обаянием, великолепным чувством юмора. Был открытым, светлым человеком, которого искренне любили люди, уважали коллеги», — сказал Путин.
Он назвал смерть Державина невосполнимой потерей для всей российской культуры.
Ведерникова Путин охарактеризовал как одного из самых ярких, прославленных оперных исполнителей страны.
Как добавил президент, Ведерников удивительным образом умел раскрывать всю многогранность и красоту мира музыки.
Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. Получил звание народного артиста РСФСР в 1989 году. Сыграл в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), «Моя морячка» (1990), «Старые клячи» (2000) и многих других. Также на его счету несколько десятков театральных ролей. С 1967 года работал в труппе Московского театра сатиры. Особо популярной стала советская телепередача с участием Державина «Кабачок 13 стульев». Державин скончался в среду после тяжелой продолжительной болезни. Прощание с актером состоится в Театре сатиры 15 января.
Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокино Вятской губернии. Он окончил Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского в 1955 году. До 1958 года работал солистом в Ленинградском театре оперы и балета имени С.М. Кирова (Мариинском театре), а после, до 1990 года, был солистом Большого театра. Ведерников умер на 91-м году жизни 9 января, его похоронят на Миусском кладбище на севере Москвы 12 января.
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