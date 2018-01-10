РИАМО – 10 янв. Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью актера Михаила Державина и оперного певца Александра Ведерникова их родным и близким, сообщает в среду Газета.ru.

«Замечательный артист, Михаил Михайлович обладал ярким талантом, обаянием, великолепным чувством юмора. Был открытым, светлым человеком, которого искренне любили люди, уважали коллеги», — сказал Путин.

Он назвал смерть Державина невосполнимой потерей для всей российской культуры.

Ведерникова Путин охарактеризовал как одного из самых ярких, прославленных оперных исполнителей страны.

«Его имя, творческое наследие прочно вошли в золотой фонд отечественной и мировой культуры», — подчеркнул российский лидер.

Как добавил президент, Ведерников удивительным образом умел раскрывать всю многогранность и красоту мира музыки.

Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. Получил звание народного артиста РСФСР в 1989 году. Сыграл в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), «Моя морячка» (1990), «Старые клячи» (2000) и многих других. Также на его счету несколько десятков театральных ролей. С 1967 года работал в труппе Московского театра сатиры. Особо популярной стала советская телепередача с участием Державина «Кабачок 13 стульев». Державин скончался в среду после тяжелой продолжительной болезни. Прощание с актером состоится в Театре сатиры 15 января.

Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокино Вятской губернии. Он окончил Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского в 1955 году. До 1958 года работал солистом в Ленинградском театре оперы и балета имени С.М. Кирова (Мариинском театре), а после, до 1990 года, был солистом Большого театра. Ведерников умер на 91-м году жизни 9 января, его похоронят на Миусском кладбище на севере Москвы 12 января.