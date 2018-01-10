РИАМО - 10 янв. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в разбойном нападении, который, угрожая пистолетом, вместе с подельником ограбил молодого человека на улице Верхние Поля в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по столице.

Инцидент произошел в Юго-Восточном округе Москвы на улице Верхние Поля. Двое неизвестных, угрожая пистолетом, потребовали от 23-летнего жителя Московской области отдать им денежные средства и мобильный телефон, после чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

«После обращения потерпевшего в полицию в городе был объявлен план «Перехват», в результате которого сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве обнаружили автомобиль, на котором предположительно скрылись подозреваемые в совершении разбойного нападения. Благодаря профессиональным и оперативным действиям сотрудников вневедомственной охраны автомобиль был блокирован, а пассажиры задержаны», - говорится в сообщении.

Для дальнейшего разбирательства трое подозреваемых доставлены в ОМВД России по району Люблино, где позднее одного из них опознал потерпевший. У задержанного были обнаружены и изъяты денежные средства и мобильный телефон, принадлежащие потерпевшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».