РИАМО – 10 янв. Инфляция в России в 2017 году оказалась на уровне 2,5%, сообщает в среду Газета.ru.

«Инфляция в России в 2017 году составила 2,5%. <…> В декабре рост потребительских цен ускорился с 0,2% до 0,4%», - говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Банк России не станет повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией в 2018 году.

Регулятор уточнил, что инфляция в текущем году была замедлена хорошим урожаем и крепким курсом рубля.