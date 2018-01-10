РИАМО - 10 янв. В Зеленограде мужчина с помощью сообщников избил собутыльников, а также забрал у них деньги и мобильные телефоны, сообщил РИАМО в среду источник в правоохранительных органах.

«В ночь с 8 на 9 января произошел квартирный разбой. После совместного распития спиртных напитков несколько собутыльников поругались, один злоумышленник ушел и вернулся с «группой поддержки». Они избили двоих собутыльников и забрали их деньги и телефоны», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент все участники конфликта задержаны.