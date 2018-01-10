РИАМО - 10 янв. Жители Москвы смогут предложить варианты увековечивания памяти актера театра и кино Михаила Державина, сообщил РИАМО в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Михаил Михайлович Державин - коренной москвич, он родился и жил здесь, в столице, учился в Щукинском училище, потом служил в московских театрах – имени Ленинского комсомола, на Малой Бронной, последние 50 лет – в театре Сатиры. И, безусловно, мы должны сохранить память о нем - всеми любимом, подлинно народном артисте - в нашем городе. Каким образом увековечить память Михаила Михайловича, думаю, нам подскажут сами москвичи», - сказал Шапошников.

Он также выразил уверенность, что предложения поступят от культурной общественности.

Державин скончался в среду после тяжелой продолжительной болезни. Прощание с актером состоится в Театре сатиры в понедельник, 15 января, в 11 часов. Гражданская панихида — в 12 часов. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. Получил звание народного артиста РСФСР в 1989 году. Сыграл в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), «Моя морячка» (1990), «Старые клячи» (2000) и многих других. Также на его счету несколько десятков театральных ролей. С 1967 года работал в труппе Московского театра сатиры. Особо популярной стала советская телепередача с участием Державина «Кабачок 13 стульев».