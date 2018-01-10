РИАМО – 10 янв. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у властей есть возможность довести минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года, ранее уравнять эти показатели планировалось с 1 января 2019 года, сообщает в среду Газета.ru.

«У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем», — сказал Путин.

Он добавил, что довести МРОТ до прожиточного минимума ранее планировалось с 1 января 2019 года. Путин отметил, что на данный момент МРОТ составляет 9489 рублей, а прожиточный минимум — более 11 тысяч рублей.

Закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышается до уровня прожиточного минимума, президент подписал в конце декабря 2017 года.