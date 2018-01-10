РИАМО - 10 янв. Во время новогодних праздников в систему-112 в Подмосковье поступило около 180 тысяч вызовов, три четверти из них касались вызова скорой помощи, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«В период новогодних праздников в областную систему-112 поступило 180 тысяч звонков. Все вызовы были оперативно приняты и отработаны операторами. 75% из поступивших в праздничные и выходные дни вызовов было адресовано в скорую медицинскую помощь, порядка 20% - в полицию, остальные 5% - пожарным, ГИБДД и в службу газа», - отмечается в сообщении.

Система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Московской области работает с 1 июня 2015 года. Всего за период эксплуатации на областной номер «112» поступило более 20,3 миллиона вызовов.

В систему-112 Московской области в 2017 году было внедрено геопозиционирование (автоматическое определение местоположения заявителей), запущено первое в России мобильное приложение «112», внедрена возможность приема вызовов посредством смс-сообщений.

«Работа по развитию системы-112 Московской области будет продолжена и в 2018 году» - отметил Пестов.