РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. В городском округе Люберцы определили три официальных места для крещенских купаний, которые начнутся 18 января в 21:00, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду в администрации прошло совещание по вопросу проведения крещенских купаний, в нем приняли участие сотрудники администрации и представители МЧС, МВД.

«В Люберцах в 21:00 18 января на трех водоемах, которые официально определили власти, начнутся крещенские купания. Жители смогут совершить обряд в Наташинском пруде, в Большом Кореневском карьере, Малаховском озере. В полночь во всех трех местах грянет салют. Кроме этого, у храма Живоначальной Троицы в поселке Октябрьский установят купель. Купания будут проходить до последнего желающего окунуться», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что места для купания будут оборудованы настилами из сена, сходнями, лестницами, палатками для обогрева, освещением. Жители смогут выпить горячий чай с печеньем, пряниками, сушками.

«На месте будут дежурить сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, МЧС, полиция, медики, дружинники, казаки и ЧОПы. Главное, не допустить массового выхода людей на лед, особенно это важно, потому что лед не такой толстый. Люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения к проведению мероприятий не допускаются. Дети смогут купаться только в присутствии родителей», - пояснил Ружицкий.

По словам замглавы администрации Юрия Григорьева, в прошлом году было 2-3 факта приведения людей в жизнеспособное состояние после купания и одна смерть на Малаховском озере. Кроме того, в прошлом году в Малаховке был выезд автомобиля на лед.

«Вопрос безопасности населения во время купаний – самый важный. Начиная с завтрашнего дня, устанавливаются ночные температуры от минус 8 до минус 10. Думаю, что толщина льда к Крещению будет 10-15 сантиметров. В прошлом году он был 30 сантиметров. Наташинский пруд мелководный, там промерзание может быть более интенсивным. Но предварительно будет выезд на места и бурение льда по всем трем точкам», - уточнил Григорьев.