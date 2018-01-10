РИАМО – 10 янв. Россияне назвали в числе главных врагов своей страны США, Украину и Европу, а также коррупцию, террористов и олигархов, следует из данных социологического опроса, опубликованных на сайте Левада-центра.

Опрос провели 1-5 декабря 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше в 48 регионах страны. 66% опрошенных заявили, что у сегодняшней России есть враги, 21% придерживается противоположного мнения, еще 13% затруднились ответить.

Тем респондентам, кто считает, что у России есть враги, предлагалось назвать их, дав более одного варианта ответа. В итоге 68% респондентов назвали врагом России США, 29% - Украину, 14% - Евросоюз (Запад).

Кроме того, 10% считают враждебными бывшие союзные республики СССР (Прибалтика, Грузия и так далее), 8% - Польшу. По 6% опрошенных назвали врагами России Германию, НАТО и Англию. 5% уверены, что врагами РФ являются исламисты (запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ).

Кроме того, участники соцопроса назвали в качестве врагов России Китай, страны Ближнего и Дальнего Востока, чиновников, террористов, коррупцию, олигархов, оппозицию, русофобов, либералов и других. 1% согласны с утверждением «мы сами себе враги», 3% - «все кругом враги».

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