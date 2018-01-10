РИАМО - 10 янв. Московское областное УФАС выявило нарушения при проведении конкурса на поставку продуктов питания в санаторий «Малаховка» в подмосковных Люберцах, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Московское областное УФАС рассмотрело жалобу ООО «Кулинар» на действия ФГБУЗ МО «Центральный клинический санаторий для детей с родителями «Малаховка» Федерального медико-биологического агентства» при проведении конкурса с ограниченным участием на поставку продуктов питания для нужд санатория. По мнению общества, учреждение установило порядок оценки заявок участников закупки в нарушение норм закона о контрактной системе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий ФГБУЗ «Центральный клинический санаторий для детей с родителями «Малаховка» Федерального медико-биологического агентства» и признало жалобу ООО «Кулинар» обоснованной», - говорится в сообщении.

Антимонопольное ведомство выдало учреждению обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.