РИАМО - 10 янв. Московское областное УФАС возбудило дело по факту картельного сговора на торгах по закупке прав на использование программного обеспечения для нужд Московской областной думы, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Московское областное УФАС выявило признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между ООО «Авторъ» и ООО «Статус Комплайнс» с целью поддержания цены в электронном аукционе на приобретение права использования на условиях простой лицензии программного обеспечения и техподдержки программных средств для нужд Московской областной думы», - говорится в сообщении.

В ходе проведения электронного аукциона указанные участники отказались от конкурентной борьбы, вследствие чего снижение начальной максимальной цены контракта составило лишь 1%.

По данному факту возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Авторъ» и ООО «Статус Комплайнс» по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции».