РИАМО - 10 янв. Прокуратура Серебряно-Прудского городского округа Подмосковья помогла бывшему работнику ФГУП «Московская селекционная станция» добиться от организации выдачи ему трудовой книжки, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Прокурорская проверка показала, что при увольнении заявителю не была выдана трудовая книжка. В связи с этим прокуратура возбудила в отношении ответственного должностного лица организации дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.27. КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

«По результатам рассмотрения административного материала Государственная инспекция труда в Московской области привлекла виновное лицо к административной ответственности в виде штрафа», - говорится в сообщении.

Также прокуратура внесла генеральному директору предприятия представление, которое было рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены, трудовая книжка выдана гражданину на руки.