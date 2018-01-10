РИАМО - 10 янв. Рейсы в египетский Каир появились в расписании московских аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево», которое начинает действовать с 1 февраля.

Согласно расписанию на сайте аэропорта «Домодедово», два рейса в Каир будут выполняться авиакомпанией Egypt Air с 1 февраля три раза в неделю. По вторникам и четвергам рейсы будут вылетать из Москвы в 15:50, по воскресеньям – в 17:50.

Также два рейса в Каир появились в сезонном расписании столичного аэропорта «Шереметьево», которое действует с 1 февраля. Днями полетов для обоих рейсов указаны вторник, четверг и воскресенье. Согласно расписанию, один рейс вылетает в 15:50, второй – в 14:45. При этом название авиакомпании не указано, опубликованный код компании принадлежит Egypt Air.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Каиром. СМИ отмечали, что авиасообщение между Москвой и Каиром может возобновиться с 1 февраля.

Авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года. Тогда Путин подписал указ о временном запрете авиаперевозок из России в Египет. Поводом стало крушение 31 октября самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, на Синайском полуострове. При этом погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной крушения стал теракт.

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