РИАМО - 10 янв. Волонтеры соберутся 25 января на библиотечный форум «Открытие Года добровольца», который пройдет на базе Московской областной государственной детской библиотеки, на мероприятии выступит Максим Токарев, которого президент РФ наградил премией «Доброволец-2017» в Нижнем Новгороде, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«На базе Московской областной государственной детской библиотеки 25 января пройдет региональный библиотечный форум «Открытие Года добровольца (волонтера)», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Она уточнила, что в форуме примут участие не только волонтеры, которые давно сотрудничают с детской библиотекой, но и представители Московской областной ассоциации волонтеров, которые обсудят планы на 2018 год, познакомятся с методиками и лучшими практиками современного волонтерского движения.

«Главным гостем форума станет Максим Токарев, которого президент России Владимир Путин наградил премией «Доброволец-2017» в Нижнем Новгороде», - отметила министр.

На базе Молодежного культурного сообщества (МКС) Московской областной государственной научной библиотеки имени Н.К. Крупской движение «Волонтеры в библиотеке» существует третий год. Добровольцы оказывают помощь инвалидам и ветеранам на дому, проводится сбор средств на лечение больным детям. Два года волонтеры успешно сотрудничают с детскими домами Подмосковья: проводят сбор вещей, книг, наборов для творчества, сувениров, игрушек, детского питания и принадлежностей для личной гигиены; организовывают акции в помощь больным детям, детям-сиротам и детским интернатам.

Часто подобные мероприятия волонтеры из МКС проводят в партнерстве с гипермаркетом «Глобус», применяя такую современную форму работы, как фандрайзинг. В рамках сотрудничества с центром реабилитации инвалидов «Наш мир» волонтеры МКС проводят совместные мероприятия: литературные вечера, концерты, книжные выставки.

Проекты МКС шесть раз отмечались ежегодной губернаторской премией «Наше Подмосковье», посвященной социально значимым инициативам и программам в регионе.

«Библиотеки становятся местом приложения усилий и центром развития волонтерского движения Московской области. В Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации, объявленный президентом России Владимиром Путиным, это становится популярным трендом региона», - добавила Косарева.