РИАМО - 10 янв. Партию образцов фармацевтических субстанций, поступившую из Гонконга в московский аэропорт «Шереметьево», задержали из-за отсутствия разрешения Россельхознадзора на ввоз, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту «Шереметьево» на СВХ ОАО «Шереметьево-Карго» было приостановлено оформление партии образцов фармацевтических субстанций («Аларелин», «Гонадолиберин», «Даларгин», «Декстрозы моногидрат», «Нуфуроксазид», «Цефтиофура гидрохлорид») в количестве 0,5 килограммов, поступившей из Гонконга в сопровождении сертификатов», - говорится в сообщении.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что груз поступил без разрешения Россельхознадзора на ввоз. В связи с выявленными нарушениями груз задержан.