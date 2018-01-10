РИАМО - 10 янв. Сотрудники полиции задержали в подмосковных Люберцах 27-летнего приезжего по подозрению в краже алкогольной продукции из магазина на востоке Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В ОМВД России по району Новогиреево с сообщением о краже спиртных напитков обратился сотрудник магазина, расположенного на Свободном проспекте. Полицейские установили, что неизвестные отжали входные двери, проникли внутрь магазина и похитили дорогостоящий алкоголь.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево задержали подозреваемого в городе Люберцы. Часть похищенного была изъята», - говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело и поместили задержанного под стражу. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают возможных соучастников преступления.