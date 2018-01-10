РИАМО - 10 янв. Движение автотранспорта планируют запустить в столице по участку Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до МКАД в районе Вешняки до конца 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«Уже до конца 2018 года автомобилисты смогут воспользоваться участком Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до МКАД в районе Вешняки. Завершение строительства участков от Щелковского шоссе до Открытого шоссе, и от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Вешняки планируется в третьем квартале 2018 года», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Участки Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе, и от Измайловского шоссе до Щелковского шоссе практически готовы.

На участке от Щелковского шоссе до Открытого шоссе всего предстоит построить 5,5 километра дорог, в том числе три эстакады, суммарной протяженностью почти 3,4 километра.

На участке от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Вешняки ведется строительство 12,2 километра дорог, в том числе шесть эстакад суммарной протяженностью 3,68 километра. Для удобства пешеходов и проживающих в районе граждан ведется строительство трех пешеходных переходов и 1,54 километра шумозащитных экранов.

«Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин отмечал, что участок Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до МКАД в районе Вешняки позволит распределить транспортные потоки и снизить нагрузку на центральную часть города и основные магистрали: Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов, Щелковское шоссе, Открытое шоссе, МКАД-восток», - уточнил Бочкарев.

В том числе благодаря этому участку улучшатся условия движения транспорта на улично-дорожной сети районов Восточного административного округа Москвы, и будет обеспечен въезд-выезд из города на федеральные автомобильные дороги, а именно «Москва – Ногинск - Казань» и МКАД.

Скоростная Северо-Восточная хорда, которая по диагонали пересечет Москву, позволит автомобилистам в считанные минуты добираться с одного конца столицы на другой, не выезжая на кольцевые магистрали города. Ожидается, что хорда почти на четверть разгрузит МКАД и перераспределит потоки Третьего транспортного кольца, Щелковского шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанского и Волгоградского проспектов. В настоящее время участки хорды находятся на разных стадиях строительства, но целиком магистраль построят к 2020 году.