РИАМО - 10 янв. Тем, кто хочет принять участие в крещенских купаниях, необходимо соблюдать ряд мер безопасности, в частности, нельзя купаться в местах, где нет медиков и спасателей, также запрещается залезать в воду в состоянии алкогольного опьянения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В преддверии праздника Крещения Господня Главное управление МЧС России по Московской области рекомендует принять к сведению рекомендации по безопасному совершению обряда купания в праздник Крещения Господня», - отмечается в сообщении.

Так, не рекомендуется и запрещается купание без представителей служб спасения и медицинских работников; купание детей без присмотра родителей или взрослых; нырять в воду непосредственно со льда; загрязнять и засорять купель; распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения; подавать ложные просьбы о помощи; подъезжать к купели на автотранспорте.

Рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек. Нельзя купаться группой более трех человек. Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

К проруби необходимо подходить в удобной, нескользящей и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги от острых камней и соли, а также не дадут скользить на льду. Дорожка к проруби может оказаться скользкой, поэтому нужно двигаться медленно.

«Не следует нырять в прорубь вперед головой. Прыжки в воду не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к переохлаждению. Нельзя находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма. Если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь», - рекомендуют спасатели.

При выходе из проруби не стоит держаться непосредственно за поручни, надо использовать сухое полотенце, горсть снега с бровки проруби. Можно зачерпнуть в пригоршни больше воды и, взявшись за поручни быстро и энергично подняться. После купания необходимо растереть себя и ребенка махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Во избежание переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов.

Православные празднуют Крещение 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В крещенский сочельник - в ночь с 18 на 19 января и в сам праздничный день во всех православных храмах после божественной литургии совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Самая главная традиция на Крещение - купание в водоемах и прорубях.