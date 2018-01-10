РИАМО - 10 янв. В 2017 году подмосковные застройщики устранили свыше 17,2 тысячи нарушений по предписаниям Главгосстройнадзора, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий в 2017 году инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области выявил 17,9 тысячи нарушений на региональных объектах капстроительства. Своевременно устранено застройщиками свыше 17,2 тысячи нарушений. Остальные находится на контроле ведомства», - сообщил начальник ведомства Руслан Тагиев.

По его словам, основное количество нарушений составили нарушения строительных норм и правил (65%), в том числе по организации работ, содержанию строительных площадок и качеству производства работ.

В 2017 году инспекторы провели более 9 тысяч проверок объектов капстроительства, из них: 6,6 тысячи плановых проверок, 2,4 тысячи внеплановых, в том числе по исполнению ранее выданных предписаний, обращениям граждан и запросам прокуратуры, уточнил он.

«По всем фактам выявленных нарушений оформлено 1,2 тысячи протоколов об административных правонарушениях на общую сумму штрафов 141,8 миллиона рублей», - сообщил Тагиев.

В настоящее время под надзором ведомства находятся 2186 объектов общей площадью свыше 44,6 миллиона квадратных метров.