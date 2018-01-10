РИАМО - 10 янв. Около 280 мест для крещенских купаний оборудуют в Подмосковье, порядок и безопасность в этих местах обеспечат более 1250 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

В муниципальных образованиях региона будет оборудовано 279 мест для крещенских купаний, 99 из которых находятся на открытой воде.

«К обеспечению безопасности в Крещенскую ночь будет привлечено более 250 единиц техники и более 1250 человек личного состава», - отмечается в сообщении.

Многие жители Подмосковья самостоятельно подготавливают проруби, что очень опасно. В связи с неустойчивым температурным режимом на многих водоемах Подмосковья сложились неблагоприятные условия для выхода людей на лед. Поэтому купаться в Крещенскую ночь следует лишь в специально оборудованных для этого местах, где предусмотрены места обогрева, освещение и дежурство спасателей.

Православные празднуют Крещение 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В крещенский сочельник - в ночь с 18 на 19 января и в сам праздничный день во всех православных храмах после божественной литургии совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Однако самая главная традиция на Крещение - купание в водоемах и прорубях.