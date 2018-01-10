РИАМО - 10 янв. Сборная России поспорит с Финляндией за третье место на женском молодежном чемпионате мира по хоккею, матч пройдет в среду в подмосковном Дмитрове, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В заключительном матче группового этапа женского молодежного чемпионата мира сборная России встретилась с представительницами Швеции. Подопечные Евгения Бобарико уступили сопернику со счетом 0:2. Ранее россиянки сенсационно обыграли сборную Канады (3:2), а также уступили представительницам США (3:5).

«С одной победой из трех игр сборная Россия вышла в четвертьфинал. Хоккеистки поспорят за третье место с командой из Финляндии. Матч состоится 10 января на одноименной арене в подмосковном Дмитрове в 19:30», - говорится в сообщении.