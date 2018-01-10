РИАМО – 10 янв. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР Александра Ведерникова и назвал его уход большой потерей для отечественного и мирового искусства, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры России.

Советский и российский оперный и камерный певец, бывший солист Большого театра Александр Ведерников умер на 91-м году жизни 9 января.

«Александр Ведерников по праву считался легендой Большого театра России, фигурой поистине уникального масштаба. Его творчество всегда отличалось широтой репертуара, жанровым разнообразием, оно было обращено к зрительским сердцам, покоряло их своей искренностью и глубиной», - сообщил Мединский.

По его словам, артист служил сцене долго и беззаветно, оставил после себя целый пласт музыкального наследия и воспитал плеяду выдающихся учеников.

«Его уход из жизни – огромная потеря для отечественного и мирового исполнительского искусства. В этот скорбный час прошу родных и близких Александра Филипповича принять слова соболезнования и поддержки», - добавил министр.

Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокино Вятской губернии. Он окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского в 1955 году. До 1958 года работал солистом в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (Мариинском театре), а после, до 1990 года, был солистом Большого театра.

В 1969 году Ведерников стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1976 году ему было присвоено звание народного артиста СССР.