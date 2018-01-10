РИАМО - 10 янв. Неизвестный в новой Москве похитил у 33-летней женщины внедорожник Lexus LX 570 стоимостью 6,5 миллионов рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, в полицию обратилась женщина 1984 года рождения, которая сообщила об угоне ее личного транспорта в поселке Коммунарка с улицы Липовый Парк, 3.

«Установлено, что неизвестный с территории гаражного комплекса, расположенного по указанному адресу, совершил кражу принадлежащей женщине автомашины Lexus LX 570. Материальный ущерб составил около 6,5 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, добавил он.