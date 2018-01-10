РИАМО - 10 янв. Труп 52-летнего мужчины с разбитой головой обнаружили на даче в поселении Воскресенское в новой Москве, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он отметил, что в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа на даче по адресу: город Москва, поселение Воскресенское, деревня Городище, улица Садовая.

«По указанному адресу с открытой черепно-мозговой травмой обнаружен труп мужчины 1966 года рождения, смерть которого наступила около 10-12 часов назад», - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится доследственная проверка, добавил он.