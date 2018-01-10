РИАМО - 10 янв. В мобильном приложении «Метро Москвы» появятся дополнительные функции к чемпионату мира по футболу-2018, также приложение переведут на пять языков и дополнят сервисами для определения маршрута до спортивных стадионов столицы, сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

«Дополнительные функции появятся в мобильном приложении «Метро Москвы» к чемпионату мира по футболу-2018. Сервис начнет прокладывать маршрут к стадиону «Спартак» и Большой спортивной арене «Лужников», где пройдут матчи чемпионата, к станциям городского велопроката, подскажет наиболее удобный вид транспорта и тарифы на поездки в Московскую область. Также в приложение добавят раздел, посвященный футбольному турниру, на шести иностранных языках», - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, мобильное приложение «Метро Москвы» становится популярнее у москвичей и гостей столицы, поэтому его функционал расширяется. Новые услуги будут также удобны для иностранных туристов, которые посетят столицу в рамках ЧМ-2018.

«В «Метро Москвы» создадут специальный раздел, посвященный проведению ЧМ-2018. Здесь можно будет прочитать краткую информацию о стадионах, на которых пройдут матчи, узнать их контакты, а также проложить к стадионам наиболее удобный маршрут. Сервис сообщит расписание предстоящих матчей и результаты прошедших игр. Планируется, что раздел будет доступен на шести иностранных языках: помимо английского, пользователь сможет выбрать французский, испанский, китайский, немецкий или португальский», - добавляется на сайте.

Также в приложении появится список станций городского велопроката. Расположение точек проката, количество свободных мест и число доступных для аренды велосипедов можно будет посмотреть на интерактивной карте. Пользователи смогут проложить маршрут до станций, а также веломаршрут из одной точки города в другую. Кроме этого, на карте отобразятся туристические веломаршруты, проходящие рядом с самыми знаковыми столичными достопримечательностями. Здесь же можно будет найти информацию о тарифах и правилах пользования велопрокатом.

«Пешеходные туристические маршруты по достопримечательностям столицы разместят в блоке «Культура Москвы». Пользователю нужно будет отметить несколько интересующих его мест, а сервис предложит ему оптимальный путь, пролегающий через все культурные объекты. Приложение также подскажет, какой выход с определенной станции метро приведет к нужной улице или объекту», - добавляется на сайте.

Кроме того, в приложении «Метро Москвы» появится возможность сохранить избранный маршрут (например, от дома до работы или от дома до учебного заведения). Сервис быстро подскажет расчетное время в пути с учетом транспортной обстановки в городе и закрытия той или иной станции. Приложение выберет подходящие тарифы на проезд (в соответствии с избранным маршрутом), в том числе тарифы на проезд в транспорте в Московской области.

«В сервисе можно будет прослушать аудиоэкскурсии по Московскому центральному кольцу (МЦК). В специальном разделе разместят список станций МЦК, на которых доступен аудиогид. Пользователю предложат схему станции с метками, где он должен находиться при прослушивании каждой части аудиоэкскурсии. Также в мобильном приложении опубликуют правила пользования МЦК», - уточняется в материале.

Пользователи также смогут сообщить в приложении о забытых в метро вещах. Здесь появится схема метро со станциями, которые построят в ближайшие пять лет. Помимо этого, в «Метро Москвы» разместят информацию о торговых точках в подуличных переходах, карту стоек для зарядки мобильных устройств, стоек «Живое общение» и сувенирных магазинов.

Мобильное приложение «Метро Москвы» стало доступно в начале 2017 года. Пользователи сервиса могут первыми узнавать о вводе новых станций и запланированных ремонтных работах. Срочные сообщения приходят в виде пуш-уведомлений.

В том числе «Метро Москвы» поможет построить маршрут с учетом графика движения всего городского транспорта и пригородных электричек. Сервис подскажет маршрут до конкретной точки, вычислит время в пути, количество остановок и даже примерную стоимость проезда по тарифу «Кошелек», записанному на «Тройке». Пользователи также могут посмотреть все действующие тарифы на проезд. В приложении есть справочник основных достопримечательностей Москвы.

Приложение расскажет о перехватывающих парковках рядом с подземкой, о тарифах и свободных местах на них. Через «Метро Москвы» можно заказать услугу сопровождения в Центре обеспечения мобильности пассажиров.