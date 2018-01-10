РИАМО - 10 янв. Тело мужчины, висящее на дереве около магазина «Пятерочка», обнаружили прохожие на юго-востоке Москвы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он отметил, что в полицию от очевидцев поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: улица Краснодарская, дом 29.

«По указанному адресу у магазина «Пятерочка» обнаружен повешенный <…> на дереве труп неизвестного мужчины, на вид 40-45 лет», - сказал собеседник агентства.

Личность погибшего устанавливается. По факту инцидента проводится доследственная проверка, добавил он.