РИАМО - 10 янв. В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в среду утром задержали и отменили 33 рейса, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задержаны пять рейсов, один отменен. В «Домодедове» три рейса задержали, еще 19 отменено. В аэропорту «Шереметьево» задержали пять рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

В Москве и Московской области в среду ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха может опуститься до минус 6 градусов. Атмосферное давление во второй половине дня превысит норму и составит 756 миллиметров ртутного столба. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная составляет влажность воздуха 65%.