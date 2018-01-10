РИАМО - 10 янв. Более 50 торговых павильонов откроется в вестибюлях шести станций Московского центрального кольца (МЦК) в 2018 году, первые 10 точек заработают до конца февраля, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2018 году на станциях МЦК откроется более 50 торговых павильонов общей площадью свыше 3 тысяч квадратных метров. Они появятся на станциях «Деловой Центр», «Верхние Котлы», «Новохохловская», «Измайлово», «Стрешнево» и «Панфиловская». В павильонах, расположенных в вестибюлях станций МКЦ, разместятся аптеки, кофейни, мини-маркеты с товарами для дома, точки продажи прессы, закусочные и рестораны, а также сервисные пункты по изготовлению ключей, ремонту одежды и обуви», - говорится в сообщении.

При этом первые 10 точек заработают до конца февраля. Еще 44 торговые площади разыграют на открытом электронном аукционе в первом квартале этого года. С победителями заключат договор аренды сроком на пять и восемь лет в зависимости от специализации торговой точки.

«В первом квартале 2018 года всего будет разыграно порядка 38 лотов по 44 торговым павильонам. Они должны открыться во втором квартале. <…> Эти станции востребованы среди пассажиров. Например, станцией «Деловой центр» (ТПУ «Сити») ежедневно пользуются более 16 тысяч человек, а в офисах бизнес-центра «Москва-Сити» трудятся около 60 тысяч сотрудников. Пассажиропоток на «Верхних Котлах» (ТПУ «Варшавское шоссе») достигает почти 11 тысяч человек в сутки», - отметили в пресс-службе АО «Московская кольцевая железная дорога» (МКЖД).

Первый этап торгов состоялся осенью 2017 года. По итогам аукционов было заключено 10 договоров. Арендаторы уже приступили к внутренней отделке помещений, в которых после завершения ремонтных работ заработают кофейни и аптеки. Новые торговые зоны станут доступны на всех шести станциях МЦК.

«Торговые точки на МЦК смогут посещать не только пассажиры, но и жители близлежащих домов. К примеру, ТПУ «Новохохловская» располагается в районе без торговой инфраструктуры. Поблизости от станции есть только офисные и административные здания. При этом в 15 минутах ходьбы от нее проживают около 10 тысяч человек», — заключил сотрудник пресс-службы АО «МКЖД».